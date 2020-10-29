Uzaktan eğitim öğrencilerinin 29 Cumhuriyet Bayramı kutlaması

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulunda uzaktan eğitime devam eden öğrenciler evlerinde okudukları şiirlerle 29 Cumhuriyet Bayramı kutladılar.

Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler evlerinde 29 Cumhuriyet Bayramıyla ilgili şiirler okuyarak okul idaresine gönderdi. Okul idaresi de öğrencilerin şiir okuduğu görüntüleri klip haline getirdi. Sosyal medya hesabında yayınlanan klip büyük ilgi gördü.

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