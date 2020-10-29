Başkan Arif Teke'den Korona virüs uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Arif Teke'den Korona virüs uyarısı

İHA

Başkan Arif Teke'den Korona virüs uyarısı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Belediye Başkanı Arif Teke, havaların soğumaya başladığı bu günlerde vatandaşları Korona virüse karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada “Yaz mevsimini geride bıraktık ve sonbahar mevsiminin ortasındayız. Hava sıcaklıkları düşmeye başladı ve önümüzdeki günlerde, kış mevsimi yaklaştıkça, havalar daha da soğuyacak. Artık karşımızda sadece Korona virüs ile mücadele yok. Kış mevsiminde yaygın görünen grip hastalığı ile de mücadele söz konusu. Grip bilindiği gibi ateş, kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalıktır. Korona virüsün de belirtilerinin bunlar olduğu biliniyor. Bu yüzden karşımızda iki şüphe ve iki virüs var. Bu şüpheye düşmemek için ve bu hastalıkları yenmemiz için ise yapacak olduğumuz şey çok basit. Maskelerimizi takalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım, hijyen kurallarına uyarak sağlıklı yaşayalım. Doğum günü partileri, misafirlik ve toplu kutlamaları asla yapmayalım. Altıntaş Belediyesi olarak Korona virüs ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların açıkladığı tedbir programına Belediyemizin hizmet binalarında harfiyen uyuyor, personelimiz ile belediyeye gelen vatandaşlarımızın da kurallara uygun davranması için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Simav’da alternatif ürün ayva
YEREL HABERLER Simav’da alternatif ürün ayva
Emet'te ev ziyaretleri süresiz yasaklandı
YEREL HABERLER Emet'te ev ziyaretleri süresiz yasaklandı
Uzaktan eğitim öğrencilerinin 29 Cumhuriyet Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Uzaktan eğitim öğrencilerinin 29 Cumhuriyet Bayramı ...
Kütahya´da karantinaya alınan mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı
YEREL HABERLER Kütahya´da karantinaya alınan mahalle giriş-çıkışlara ...
Kütahya´da pozitif ve temaslı evlerine 'ziyarete kapalıdır' uyarısı yazısı asılacak / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Kütahya´da pozitif ve temaslı evlerine 'ziyarete ...
Kütahya´da pozitif ve temaslı evlerine 'ziyarete kapalıdır' uyarısı yazısı asılacak
YEREL HABERLER Kütahya´da pozitif ve temaslı evlerine 'ziyarete ...
Kütahya´da kandil simitli, karantina denetimi
YEREL HABERLER Kütahya´da kandil simitli, karantina denetimi
Vali Ali Çelik, adaşlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik, adaşlarıyla bir araya geldi
Kütahya'daki asırlık kestane ağaçlarında hasat
YEREL HABERLER Kütahya'daki asırlık kestane ağaçlarında hasat
Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı
YEREL HABERLER Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı
Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada
YEREL HABERLER Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada
79 yaşında evlilik vaadiyle dolandırıldı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 79 yaşında evlilik vaadiyle dolandırıldı/ Ek fotoğraf
KİHMED, 70 öğrenciyi sınava hazırlıyor
YEREL HABERLER KİHMED, 70 öğrenciyi sınava hazırlıyor
Tavşanlı´nın 2 beldesinde kahvehaneler kapatıldı, ev ziyaretleri yasaklandı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Tavşanlı´nın 2 beldesinde kahvehaneler kapatıldı, ev ...
Gediz'de 11 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gediz'de 11 kilo esrar ele geçirildi
79 yaşında evlilik vaadiyle dolandırıldı
YEREL HABERLER 79 yaşında evlilik vaadiyle dolandırıldı
Simav'da evlenme vadiyle dolandırıcılık
YEREL HABERLER Simav'da evlenme vadiyle dolandırıcılık
Kütahya’da 11 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 11 kilo kubar esrar ele geçirildi
Aslanapa'da hayvan pazarı ve ilçe halk pazarı kapatıldı
YEREL HABERLER Aslanapa'da hayvan pazarı ve ilçe halk pazarı ...
Kütahya´da 1 mahalleye koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Kütahya´da 1 mahalleye koronavirüs karantinası
Tavşanlı´nın 2 beldesinde kahvehaneler kapatıldı, ev ziyaretleri yasaklandı
YEREL HABERLER Tavşanlı´nın 2 beldesinde kahvehaneler kapatıldı, ev ...
Kütahya'da bir mahalle daha karantina uygulaması
YEREL HABERLER Kütahya'da bir mahalle daha karantina uygulaması
Kütahya’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Kütahya’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Başkan Fatih Çalışkan'dan Mevlit Kandili ve Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Fatih Çalışkan'dan Mevlit Kandili ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X