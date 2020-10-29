Dumlupınar'da köy yolu çalışmaları

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde köy yolları çalışmalarının ihalelerinin bittiği ve çalışmalara başlandığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''İlçemize bağlı Yüylük köyümüzün Oysu köyü ile bağlantı yolunun silindir ile sıkıştırılmış beton yol yapım işi ihalesi tamamlanıp çalışmalara başlanıldı. Uygulama ile yerli ve milli beton yolun, kullanım konforu ve ulaşımı daha rahat bir hale getirmesi planlanmaktadır. Beton yolun yapımına başlanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

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