Zabıta aracı bayraklarla süslendi

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Kütahya'nın Emet ilçesinde, zabıta aracı Türk bayraklarıyla süslendi ve tüm mahallelerde vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı marşlarla kutlandı.

Emet Zabıta Amirliği tarafından yapılan açıklamada, ''Korona virüs salgını nedeniyle Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmayan vatandaşlarımız için, zabıta aracımızı Türk bayraklarıyla süsleyip, ilçemizdeki tüm mahallelerimizde aracımızdan seslendirilen marşlarla vatandaşlarımıza Cumhuriyet coşkusunu yaşatmaya çalıştık'' denildi.

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