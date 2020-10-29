Kütahya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye´nin Haseke ve Daşişa kamplarından kaçan DEAŞ terör örgütü mensuplarının bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yabancı uyruklu A.A., B.A., R.D. ve T.S. isimli DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarını yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyet Müdülüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-10-29 21:08:05



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