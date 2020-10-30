Kütahya'da yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyede

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Haseke ve Daşişa kamplarından kaçan DEAŞ terör örgütü mensuplarının bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu A.A., B.A., R.D. ve T.S. isimli şüpheliler yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-10-30 12:11:20



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