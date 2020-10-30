Jeotermal hatlarında verimlilik çalışması

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın, Eynal Kaplıcaları bölgesindeki EJ8 Kuyusu'na yeni pompa yerleştirilerek, su sıcaklığının 120 dereceden 143 dereceye çıkarıldığı bildirildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, jeotermal abonelerinin daha konforlu ısınması amacıyla verimliliğin arttırılması ve iyileştirme çalışmalarının yapıldığını belirtti. Başkan Biçer, “Eynal Kaplıcaları bölgesindeki EJ 8 kuyusu için Haziran ayında yapılan ihale sonucunda 223 bin 900 TL karşılığında sözleşmesi imzalanan pompanın montajı gerçekleştirdi. 150 metre derinliğe indirilen pompamız ile geçen yıl 120 derece olan termal su sıcaklığı, verimliliğin arttırılmasıyla 143 dereceye, debisi ise 15 litre / saniyeden 46 litre saniyeye yükseldi. Sistemin Simav’a hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.