Kütahya'dan İzmir'e yardım ekibi

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Kütahya Valisi Ali Çelik, deprem bölgesi İzmir'e kurtarma, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildiğini söyledi.

Vali Çelik, yaptığı açıklamada, "Kütahya'dan İzmir'e AFAD’dan; 2 kurtarma, 1 konaklama, 1 lojistik araç, 14 personeli, Sağlık Müdürlüğü'nden; 2 UMKE aracı, 16 personel, 2 ambulans, itfaiyeden; 1 kurtarma aracı, 5 personel Kızılay'dan; 3 araç, 15 personel yola çıkmışştır. Geçmiş olsun İzmir" dedi.

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