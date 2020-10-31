Simav’da 18 okula “Okulum temiz' belgesi verildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Protokolü” kapsamında, hijyen tetkik görevlilerince denetlenen okullardan 18’ine “Okulum temiz” belgesi verildi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, başvurusu kabul edilerek denetlenen okullardan 18’inin ‘Okulum temiz’ belgesi almaya hak kazandığını belirterek, diğer okullardaki denetleme sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Simav Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen belge töreninde, Simav Anadolu Lisesi, Şerife Narin Koyuncuoğlu Ana Okulu, Çitgöl Şehit Uzman Çavuş Adil Oruç Ortaokulu, Osmanbey Ortaokulu, Dağardı İlkokulu, Dağardı Ortaokulu, Atatürk İlkokulu, Güney Ortaokulu, Güney İlkokulu, Simav Cumhuriyet Lisesi Anadolu, Simav Özel Eğitim Meslek Okulu, Şenköy İlkokulu, Beyce İlkokulu, Beyce Şehit Er Mustafa Nergis Ortaokulu, Simav Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi, Esenevler İMKB İmam Hatip Ortaokulu idarecileri, belgelerini Kaymakam Türker Çağatay Halim’in elinden aldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, pandemi dolayısıyla ara verilen eğitimin normalleşme sürecinde daha temiz ve sağlıklı bir şekilde başlaması, öğrencilerin daha temiz eğitim hizmeti alması için, ilçe merkezi belde ve köylerdeki okullarda hijyen denetimlerinin yapıldığını belirterek, belge almaya hak kazan okulların idareci, öğretmen ve personellerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.