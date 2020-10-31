420 bin TL'ye satın alınan vidanjör hizmete başladı

Kütahya'nın Emet ilçesinde tamamı belediye kaynakları ile 420 bin TL'ye alınan vidanjörün hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Emet Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ''Belediye olarak son dönemde, 1 milyon 200 bin TL hibe, 1 milyon 800 bin TL özkaynaklardan olmak üzere toplam 3 milyon TL' ye alınan 7 hizmet aracını halkın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Belediye özkaynakları ile 420 bin TL' ye alınan vidanjör ilçemizde hizmet vermeye başladı. Su ve kanalizasyon çalışmalarının daha kısa sürede ve aksamadan yapılabilmesi için aldığımız vidanjör, tıkanan tüm kanalları, kanalizasyonları açacak teknik donanıma sahiptir'' ifadelerine yer verildi.

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