Emet'te mantar zehirlenmelerine karşı uyarı

Kütahya'nın Emet ilçesinde sonbahar dönemlerinde mantar zehirlenme olaylarının sık sık gündeme gelmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü vatandaşları uyardı.

Mantar zehirlenme olayları kişilerin zehirli ve yenen mantarlar konusunda yeterli bilgisinin olmamasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, ''Zehirlenmelerin tedavi merkezlerinden uzak kırsal kesimlerde meydana gelmesi ölümle sonuçlanabilir. Yenen ve zehirli mantarları birbirinden ayırt etmeye yaradığı iddia edilen bazı yanlış inanışlar da zehirlenmelere ve yüzlerce insanın ölümüne neden oluyor. Zehirli ve yenilebilen mantarları birbirinden ayırt etmek çok zor olduğundan doğada yetişen mantarlar sadece uzmanlar tarafından toplanmalıdır. Doğada mantar toplamanın keyifli olduğu kadar tehlikeli bir uğraş olduğu unutulmamalıdır. Doğada yetişen mantarlar yerine Tarım ve Orman Bakanlığından üretim izni almış Kültür mantarlarının tüketimine önem verilmelidir. Mantar yiyen bir kişide zehirlenme belirtilerinin görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Zehirlenmeler konusunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden (UZEM) bilgi alınabilir'' denildi.

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