AK Parti, her üyesi için bir fidan dikecek

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, ’Gönül Seferberliği Kampanyası’ kapsamında, her üye için birer fidan dikeceklerini ifade etti.

İktidara gelişlerinin yıl dönümünde hedeflerinin 1 milyon yeni üye olduğunu dile getiren Başkan Ceyhun, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Gönül Seferberliği Kampanyası kapsamında 3 Kasım’da her üyemiz için bir fidan dikeceğiz inşallah. Hatıra ormanı kampanyamız öncesi ilçe başkanlarımız ile video konferans yöntemiyle istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

81 ilimizde hedefimiz 1 milyon yeni üye. İnandığın yolda yürüyoruz. Her üyeye bir fidan. Bir milyon yeni üye. Daha yeşil bir Türkiye" diye konuştu.

