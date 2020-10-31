Müdür Başyiğit, öğrencilere kitap hediye etti

Kütahya Saka ilk ve Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilere kitap hediye etti.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz, Saka ilk ve Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyarette Müdür Hasan Başyiğit öğrencilerle sohbet etti ve onlara kitap hediye etti. Okuldaki eğitim öğretimle ilgili okul idaresinden bilgi alan Başyiğit, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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