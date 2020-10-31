Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cengiz Duran ve beraberindeki heyet, Emet Bor İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette Müdür Cengiz Duran’a Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Özkaya eşlik etti.

Emet Bor İşletme Müdürü Osman Zengin ve Teknik Müdür Yardımcısı Mehmet Savaş'la, meslek içi eğitim, bilimsel proje ortaklığı ve işbirliği yapılması konuları görüşüldü. Görüşmede, Yüksekokulunun öğretim elemanları ve bölümlerin birikimlerinin değerlendirilerek, ülke kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda işbirliği ve protokol yapılması için mutabakata varıldı.

Görüşmenin sonunda Müdür Zengin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Müdür Duran ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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