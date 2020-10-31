Hisarcık'ta ev ziyaretleri yasaklandı

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Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında merkez ve köylerinde yaşayan vatandaşların misafirlik ve ev ziyaretlerinin yasaklandığı açıklandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının artması üzerine misafirlik ve ev ziyaretlerinin yasaklandığını açıkladı. Kurul kararında, "Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle ilçemiz merkez ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın misafirlik ve ev ziyaretlerine gelip gitmeleri yasaklanmıştır. Alınan bu yasaklama kararına uymayıp misafirliğe ve hane ziyaretlerine giden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY

2020-10-31 14:19:53



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