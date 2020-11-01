Kütahya’da iki kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da jandarma tarafından durdurulan araçta bulunan iki kişinin üzerinde toplam 2 gram metamfetamin ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, H.D. (27), A.Ü. (34) ve H.A. (41) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı bilgisi elde edildi. Plakası belirlenen araç Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağaçköy Köyü'nde durduruldu. Araçta bulunan şüphelilerden H.D.’nin üzerinde yapılan aramada üç parça halinde toplam 1,50 gram metamfetamin ve uyuşturucu içme aparatı, A.Ü. isimli şahıs üzerinde bir parça 0,46 gram metamfetamin maddesi ve iki parça halinde birer gram kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 2 gram metamfetamin ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.D. ve A.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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