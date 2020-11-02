Kaymakam Soylu’dan Korona uyarısı

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Kütahya’nın Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının önemine dikkat çeken Soylu,“ Bu salgın alınan tedbirler neticesinde etkisini kaybediyor. Mutlak suretle tedbirleri elden bırakmamaya özen göstererek sağlıklı yaşamayı devam ettirmeliyiz. Pandemi sürecinin başından beri ilçemizdeki en yüksek vaka sayısına ulaşmış durumdayız. Maskemesafetemizlik kurallarına kusursuz şekilde uymak zorundayız. Mücadeleyi birlikte vermezsek başarılı olamayız. Misafirliklere, kahvehanelere, toplu oturulan yerlere gelin ara verelim, daha sağlıklı günlerde buluşalım. Ciddiyetin farkında olmak için ailemizden bir acı yaşamayı beklemeyelim” diye konuştu.

Kaymakam Soylu, bulunduğu bütün ortamlarda vatandaşları uyararak Korona virüs mücadelesinde belirlenen kurallara uymalarını ve tedbirleri elden bırakmamalarını tavsiye ediyor.

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