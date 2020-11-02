Tavşanlı’da “Halk Günü Buluşması”

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakamlık tarafından " Halk Günü Buluşması " gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında yapılan Halk Günü Buluşması’na İlçe Yazı İşleri Müdürü Salih BülbüL, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Kadir Tunçil, Sosyal Hizmetler Müdürü Havva Gümüş, Özel İdare Müdürü Ali Ertürk ve Muhterem Aksoy katıldı.

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