Kütahya’da aranan şüpheli Hisarcık’ta yakalandı

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Kütahya’da çeşitli suçlardan aranan şüpheli, Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhçakır köyünde saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya’da tecavüz, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 1 aydır aranan ve aynı zamanda yoklama kaçağı olan S.G. (24), Şeyhçakır köyünde saklandığı arkadaşının evinde jandarmanın düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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