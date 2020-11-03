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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Meclisi, Azerbaycanlı Türkleri misafir etti

İHA

Azerbaycanlı Türkler, Kütahya'nın Simav Belediye Başkanlığı'nın Meclis Toplantısı'nda misafir edildi.

Belediye Meclisi, Azerbaycanlı Türkleri misafir etti

Azerbaycanlı Türkler, Kütahya’nın Simav Belediye Başkanlığı'nın Meclis Toplantısı'nda misafir edildi.
Simav’da yaşamını sürdüren 20 Azerbaycan Türk’ün katıldığı toplantı, Meclis üyesi Erdoğan Kılıç tarafından yapılan dualarla başladı.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 18 Ekim tarihinin Azerbaycan’ın bağımsızlık günü olması dolayısıyla, Azerbaycanlı vatandaşların bağımsızlık gününü kutladığını ifade etti. Başkan Biçer, “Ecdadımızın yolunda ve izinde, mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. Simav Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte, Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla haykırmak istiyoruz” dedi.
Üniversite öğrencisi Türkan Koçak, “Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türkleri olarak, şu an burada bulunan tüm Azerilerin ellerine silah verilse, topraklarımızı savunmak için koşarak cepheye gideriz. 1988’de başlayıp 30 yıla yayılan bu işgal inşallah son bulacak. Öz topraklarımızda atalarını kaybeden soydaşlarımızın intikamı alınacak. Dağlık Karabağ bölgesine Azerbaycan bayrağı asılacak. İki bayrak tek devlet olarak Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” diyerek göz yaşlarını tutamadı.
Simav’da yaşayan Azerbaycan Türk’ü Hacer Koçak, Azerbaycan’daki savaştan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti. Koçak, İnsanların, çocukların Ermeniler tarafından öldürülmelerine, anaların ve babaların ağlamalarına dayanamadıklarını belirterek, vatan için gidip savaşmaya hazır olduklarını, Karabağ’ın en sonunda Azerbaycan’ın olacağını söyledi.
Simav’ın Pulluca köyüne 2 yıl önce gelen 60 yaşındaki Şehnaz Zeynalova, "Ben Azerbaycan Türk’ü olarak her zaman devletimin yanındayım. Cumhurbaşkanım İlhan Ailyev’i destekliyorum. Ne zaman olursa olsun, yaşıma bakmadan dövüşe gitmeye hazırım. Azerbaycan topraklarının azad olmasından sonra, kurbanımı öz topraklarımın üzerinde keseceğim” diye konuştu.
Simav’ın Yeni köyünde yaşayan Zeynep Parlak, Ermeni zulmü altında, çocuklarının yiyecek ekmek bulamadığını ve çok zor günler yaşadığını belirterek, sınırlardan kaçarak geldiklerini ifade etti.
Azebaycan’da gazi olan Sevda Karimova, oğlunun da Karabağ savaşında gazi olduğunu ve hastanede bir hafta tedavi gördüğünü ifade etti.
"Vatan sağ olsun" diyen Azerbaycanlı Türkler, “Kahrolsun Ermenistan, yaşasın Türkiye ve Azerbaycan” sloganlarıyla Karabağ bizimdir diyerek kucaklaşıp hasret giderdiler.

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