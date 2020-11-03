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Başkan Yılmaz: “2021 bütçemizi 155 milyon TL olarak öngörüyoruz”

İHA

Kütahya İl Genel Meclisinin 2021 yılı bütçesinin görüşüleceği Kasım ayı oturumunda konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, 2021 bütçesini 155 milyon TL olarak öngördüklerini ifade etti.

Başkan Yılmaz: “2021 bütçemizi 155 milyon TL olarak öngörüyoruz”

Kütahya İl Genel Meclisinin 2021 yılı bütçesinin görüşüleceği Kasım ayı oturumunda konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, 2021 bütçesini 155 milyon TL olarak öngördüklerini ifade etti.
2021 yılı bütçesinin görüşüleceği Kasım ayı oturumları İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında Kasım Ayı’nın bütün yerel yönetimlerin, merkezi yönetimlerin bütçe ayı olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz,
“2021 yılı bütçesini ay boyunca çalışarak sonuçlandıracağız. 2021 yılı taslak bütçemizi 155 Milyon TL olarak öngörüyoruz. Netice olarak çıkacak bütçemizin ilimize hayırlar getirmesi dileği ile hepinize iyi çalışmalar diliyorum” dedi.

“Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor”
İzmir de meydana gelen deprem ve Covid19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Musa Yılmaz, ”Cuma günü İzmir’de yaşadığımız ve ilimizde hissettiğimiz deprem münasebetiyle hem İzmir ilimize, hem ülkemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralı vatandaşlarımıza da şifalar diliyorum. Bilindiği üzere ülkemiz deprem kuşağında gün olmuyor ki bir ilimizde bir bölgemizde depremle karşılaşmayalım. Onun için depremle yaşamayı öğrenerek bundan sonraki yaşamımızı ona göre tanzim ederek yaşamımızı sürdürmek durumundayız başka seçeneğimiz yok. Tabi burada ciddi bir tecrübe edindiğimizde ortada Elazığ ve Malatya depremlerinde gördük ki kurtarma ekiplerimiz belli bir tecrübeye ulaştılar. Bunlar bizim için çok önemli. Tabi dileğimiz keşke bunlara hiç gerek olmasa ama burada tecrübe edinmemiz gereken başka konularda var. İzmir de deprem olan ilçeyi çok fazla etkilemiyor ama tabi tsunami olarak etkiliyor. Ama İzmir’in merkezinde bir ilçe de hasar yapıyor. Burada bazı binalarda hiç hasar olmazken bazı binalar kâğıt gibi devriliyor. Fazla kayıp verdiğimiz iki binaya çürük raporu verilmiş ama dönüşüm konusunda direnen insanlarımız olmuş bu çok acı bunu görmemiz lazım ve ülke olarak topyekûn bu konuya hazırlanmamız gerekiyor. Biz bütçemizin yüzde 1’ni hukuki olarak Afet ve Acil Müdürlüğümüze ayırıyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Şuan itibarı ile bu depremde 79 canımızı kaybettik. Bir can bile bizim için çok önemli ama bu tür büyük depremlerde can kaybı çok fazla olabiliyor biz buna da şükür ediyoruz. Bilindiği üzere Van depreminde 25 bin konutu bir yılda hayata geçirmiş bir ülkenin mensuplarıyız. Devletimiz bütün kurumları ile İzmir’e yetişti ve çalışmalarını sürdürüyor. Ben depremde evleri yıkılan vatandaşlarımızın evlerinin en kısa sürede tekrar yapılıp Devletimiz tarafından verileceğini düşünüyor ve bunu görüyorum” diye konuştu.

“Son hasta kalıncaya kadar tedbiri elden bırakmamalıyız”
Yılmaz, ”Bir başka güncel konuya daha değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bu salgın gittikçe gücünü artırmakta başlangıçta salgına karşı seferberlik ilan ettik ama sonra toplum olarak bir gevşeme yaşadık. Salgının güç aldığı nokta bizim gevşekliğimiz. Ciddi olarak ülke genelinde bir artış var ve ilimizde bu kapsamda. Vatandaş olarak bize düşen görev ilçemizde köyümüzde hanemizde tedbirlere uymak. Bilim adamlarını dinliyoruz aşının bile bunu önleme kabiliyeti yüzde 60 civarında. Ama maskeyi 2 kişi aynı anda takarsa korunma oranı yüzde 95 bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef kendinden titizlik beklediğimiz gruplar ciddiye almıyorlar. Özellikle gençlerimiz bu salgını hiç ciddiye almıyorlar. Burada toplumumuzun tüm kesimleri bu hastalığı ciddiye almazlar ise büyük sıkıntılar yaşayacağımız bir gerçektir. Bir an önce inşallah tedbirleri harfiyen uygularız. Bu konuda seçilmişler olarak bizlere görevler düşüyor. Kurallara uymayanlara, karantinaya uymayan kişileri ihbar etmek önemli bir vatandaşlık görevi diye düşünüyorum. Bu hastalık bir kişiden dünyaya yayılmış ise son bir kişi kalana kadar tedbirleri gevşetmeden sürdürmemiz gerekiyor. Mahallemizde sokağımızda bir kişide hastalık varsa güvende değiliz anlamına geliyor. Buradan bütün vatandaşlarımıza alınan tedbirleri uymaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Toplantı Mali Hizmetler Müdürü Aykan Koyun’un 2021 yılı İl Özel İdaresi bütçe tasarısına yönelik yaptığı sunumla devam etti. Sunumun ardından Bütçe görüşmelerinin ilk toplantısı gündemdeki maddelerin görüşülüp karara bağlanmasının ardından son buldu.

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