DPÜ, Hatay için 2 Bin 53 fidan dikecek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesince Ekim aynında Hatay’ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangınında kaybedilen 400 hektarlık alan için Kızılbayır ağaçlandırma sahasına toplam 2 bin 53 fidan dikileceği bildirildi.

Konuyla ilgili Üniversite Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Hatay’ın Belen ilçesinde hain terör örgütü üyelerince çıkarılan ve Arsuz ile İskenderun ilçelerine de sıçrayan yangında, zarar gören 400 hektarlık alan için Kızılbayır fidan dikim sahasında Üniversitemizde görev yapan her bir personelimiz adına 6 Kasım 2020 tarihinde saat 10.30’da düzenlenecek etkinlikte 2 bin 53 fidan dikilecek” denildi.

Ekim ayının başında hain terör örgütü tarafından Hatay’ın Belen ilçesinin çeşitli yerlerinde orman yangınları çıkartıldığına dikkat çeken Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, “Günlerce süren ve Arsuz ile İskenderun ilçelerine de sıçrayan yangında hem ağaçlarımız hem de orada yüzyıllar sonucunda oluşan ekosistem büyük zarar gördü. Devletimizin uzun çabalar sonucunda kontrol altına alabildiği bu yangından sonra yaraların sarılması ve ülkemizin orman varlığının korunması için harekete geçtik. 6 Kasım Cuma günü saat 10.30’da Evliya Çelebi Yerleşkemizin Kütahya kent merkezine bakan Kızılbayır yönünde Üniversitemizde görev yapan her bir personelimiz için 2 bin 53 fidanı toprakla buluşturacağız. Hem ülkemizin birlik ve beraberliği için hem de yeşil bir Türkiye için elimizden gelen her şeyi yapmayı sürdüreceğiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak yaşanan bu elim olaydan dolayı başta Hatay halkı olmak üzere milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

