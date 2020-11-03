Belediye eski binası 18 aydır boş duruyor

Trump'ın Türkiye karnesi: Dört yıla damga vuran beş olay

Evimin altında fay hattı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'da, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki 7 katlı belediye eski hizmet binası, tam 1,5 yıldır boş duruyor. Şehrin en işlek bölgesinde yer alan binanın, 2019 yılı Nisan ayından bu yana değerlendirilemediği belirtildi.

Kütahyalı vatandaşlar, binanın akıbetinin bir an önce belli olmasını istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.