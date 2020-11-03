Aslanapa'da çiftçilere ''Macar Fiği tohumu'' dağıtıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Macar Fiği Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi iş birliğiyle çiftçilere 6 bin 400 kilogram Macar Fiği tohumu dağıtıldı.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ''üreticilerimize bütçesi Bakanlığımız ve İl Özel İdaresince karşılanan ve İl Müdürlüğümüz tarafından gönderilen 6 bin 400 kilogram Macar Fiği Tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Çamdibi köyü, Emrez köyü ve ilçemiz merkezindeki çiftçilerimize dağıtımı gerçekleştirilen tohumlarımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.