Aslanapa'da çiftçilere ''Macar Fiği tohumu'' dağıtıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Macar Fiği Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi iş birliğiyle çiftçilere 6 bin 400 kilogram Macar Fiği tohumu dağıtıldı.
Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ''üreticilerimize bütçesi Bakanlığımız ve İl Özel İdaresince karşılanan ve İl Müdürlüğümüz tarafından gönderilen 6 bin 400 kilogram Macar Fiği Tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Çamdibi köyü, Emrez köyü ve ilçemiz merkezindeki çiftçilerimize dağıtımı gerçekleştirilen tohumlarımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler'' dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.