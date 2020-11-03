Başkan Çalışkan, sanayi esnafının sorunlarını dinledi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ile birlikte Sanayi Sitesini ziyaret ederek esnafların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan yaptığı açıklamada,” AK Parti İlçe Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gençlik Kollarımızla birlikte ilçemiz Sanayi Sitesini ziyaret ederek esnaf ve emekçi kardeşlerimizle buluştuk. Ziyaretimiz sırasında sohbet ettiğimiz esnafımızın sorunlarını, taleplerini de dinledik. İlçemizde ve Hisarcık Sanayi Sitemizde yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında esnafımızı bilgilendirdik ve kendileriyle fikir alış verişinde bulunduk” dedi.

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