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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ’de Kariyer Gelişimde Proje Bilgisi Eğitimi

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğü proje ekibince hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansınca desteklenen 'Kariyer Gelişiminde Proje Bilgisi' başlıklı teknik destek eğitimi düzenlendi.

DPÜ’de Kariyer Gelişimde Proje Bilgisi Eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğü proje ekibince hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansınca desteklenen ‘Kariyer Gelişiminde Proje Bilgisi’ başlıklı teknik destek eğitimi düzenlendi.
Fen Edebiyat Fakültesinin Şair Şeyhi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitime Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, DPÜ Kariyer ve Mezun Merkezi (DPÜ KAMER) Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil ve kursiyerler katıldı. 60 kursiyerin katıldığı eğitimde ulusal ve uluslararası projelere daha fazla başvuru yapabilmek amaçlandı ve eğitim içeriğinde, proje yönetiminde tasarım odaklı düşünme, başarılı projelerde 5A kuralı, nasıl proje yazılmaz, fon veren kuruluşların incelenmesi, genel AB projelerine giriş, mantıksal çerçeve matrisi, Horizon 2020 proje kriterleri, TUBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projeleri, büyükelçilik ve KA203 projeleri, Proje yönetiminde bütçeleme, Proje yönetiminde faaliyet planlaması, Horizon 2020 ve KA203 proje deneyim atölyesi, Mukayeseli proje analizi, Kalkınma Ajansı projeleri eğitimleri verilirken uygulamalı grup çalışmaları yapılarak proje hazırlama örnekleri gerçekleştirildi. Verilen eğitimler sonrası Ulusal Ajans, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kurumların uluslararası ve ulusal proje başvurularına daha fazla proje başvurusu yapılması bekleniyor.
Projenin düzenlenmesi ve kursiyer katılım konusunda ciddi katkı sağlayan Kütahya Sosyal Bilimler MYO ile birlikte Pazarlar MYO ve Kariyer ve Mezun Merkezinde görev yapan 20 öğretim elemanları kursa katılım sağlarken doktora, yüksek lisans, lisans, ön lisans ve yabancı uyruklu öğrenciler ile mezunlar 40 kişilik diğer kursiyer grubunu oluşturdu. Proje öğretim elemanları, öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler ve mezunların birlikte yararlandığı ilk teknik destek olarak da kayıtlara geçti.

“DPÜ Kamer’in bir başarılı çalışması daha hayata geçti”
Eğitimin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Kariyer ve Mezun Merkezimizin başarılı çalışmalarından birisinin daha hayata geçmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yönetimi olarak proje odaklı çalışmaların sonuna kadar arkasındayız. Bu eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen Kariyer ve Mezun Merkezimizi, meslek yüksekokullarımızı ve Fen Edebiyat Fakültemizi kutluyorum. Tüm kursiyerlere başarılar diliyorum” dedi.

“DPÜ’nün yazacağı hikâyeye katkı sunmaya hazırız”
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin kendi hikayesini yazmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren eğitimi veren Mehmet Fatih Turan,“Biz bu hikayeyi yazmanıza katkı sağlamaya hazırız, iş birliği yapmaya ve çalışmaya her zaman açığız. Kütahya’da özellikle teknik destek süresince yürüttüğümüz çalışmalarda, Zafer Kalkınma Ajansının ciddi bir desteğini gördük. Kütahya o kadar güzel bir şehir Kütahya Dumlupınar Üniversitesi o kadar güzel bir üniversite ki mutlaka tanıtılmaya ihtiyacı var” diye konuştu.

“Bu eğitim yazılacak pek çok projenin başlangıcı”
Programın sertifika töreni ve kapanışında konuşan Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil: “KAMER olarak öğrencilerimizin Üniversite yaşamlarında başarılı bir kariyer planlamasına aracılık etmenin yanı sıra, her alanda donanımlı, tercih edilen, ülkemizde ve dünyada istihdam edilebilirliği yüksek, mezun adayları yetiştirmekte ve onlara rehberlik etmekteyiz. Öğrencilerimizin, üniversiteye adım attıkları andan itibaren kariyer bilincini oluşturarak, bilgi ve yeteneklerini geliştirme ve kariyer planlarını yapma konusunda rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede faaliyetler düzenliyoruz. Proje yazma eğitimimiz ise bu faaliyetlerden biri ve bu eğitim yazılacak pek çok projenin ve eğitimin başlangıcı olacak. Bu çerçevede, bizler özellikle kendi işlerini doğuran projelerin, daha güçlü temellerle gerçekleştiğine inanıyoruz ve bu misyonu bugüne kadar bizlerle birlikte devam ettiren ve bizlere desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Rektörümüze de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Projenin fikir mimarlarından Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Aydın’a, iş birliği ve katkıları sebebiyle Dr. Öğr. Üyesi M. Mine Çelikkol’a, bu etkinliklerin gerçekleşmesi için salgın şartlarına uygun bir şekilde bu eğitimin gerçekleşmesini sağlayan, bize ev sahipliği yapan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımıza ve Fakülte çalışanlarına, en önemlisi Kariyer ve Mezun Merkezi Proje ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Hazırlanan projelerde eş paydaş olacağız”
Eğitimin ardından düzenlenen sertifika töreninde katılımcılara hitap eden Rektör Kazım Uysal,”DPÜ KAMER vasıtasıyla düzenlenen bu eğitimin, katılımcılarımızın profili açısından dikkat çekiyor. Düzenlenen eğitimin öğrencilerimiz için verimli geçtiğinden kuşkum yok. Sürekli Eğitim Merkezimizin, DPÜ İLTEM’in, Teknokent’in ve DPÜ KAMER’in başarılı çalışmalara imza atmasından çok büyük memnuniyet duyuyor, Üniversitemizin bu birimlerini desteklemeyi sürdüreceğimizi bilmenizi istiyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak bu eğitim sonrasında hazırlanacak projelere eş paydaş olacağız. İlk proje örneklerini önümüzdeki günlerde görebileceğimizi umuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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