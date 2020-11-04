Yıkılmak üzere olan elektrik direği tehlike saçıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde yıkılmak üzere olan elektrik direği büyük endişe yaratıyor.

Emet ilçesinde hamam mahallesinde, evlere elektrik götüren direğin yıkılmak üzere olması vatandaşları rahatsız ediyor. Elektrik direğinin her an yıkılabilecek durumda olduğunu, durumun yetkililere defalarca söylenmesine rağmen önlem alınmadığını vurgulayan vatandaşlar, sorunun çözümü için acil destek bekliyoruz. Yıkılması durumunda evlerimizde yangın çıkmasına neden olabilir. Neticede bu direk üzerinden evlere elektrik veriliyor'' dediler.

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