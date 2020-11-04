Tavşanlı çiftçisi, destekler konusunda bilgilendirildi

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Örtüaltı Kayıt Sisteminde kayıtlı çiftçilere yönelik olarak verilen destekler konusunda çiftçiler bilgilendirildi.

Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında Tavşanlı’da yaklaşık 2 dekar alanda örtüaltı ürün yetiştiriciliği yapan Bahtiyar Toptaş'a ait seralarda, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Örtüaltı Kayıt Sisteminde kayıtlı çiftçilere yönelik olarak verilen desteklerden, MazotGübre, İyi Tarım Uygulamları, Tarımsal Danışmanlık, Tarsim, DİTAP, Örtüaltı Bambus Arı Kullanım Desteği ve Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Desteği hakkında bilgi verildi. Ayrıca ekipler tarafından yetiştirilen ürünlere ait fenolojik gözlemler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.