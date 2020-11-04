Kütahya'daki 13 sağlık kurumda bin 941 yatak kapasitesi var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'daki 13 sağlık kurumda bin 941 yatak kapasitesi var

İHA

Kütahya'daki 13 sağlık kurumda bin 941 yatak kapasitesi var

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek sağlık çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan tarafından karşılanan Vali Ali Çelik, birimleri tek tek gezip personele kolaylıklar diledi. Sağlık çalışanlarının salgının önlenmesinde özveriyle mücadele yürüttüğünü dile getiren Vali Çelik, sağlık görevlilerini çalışmalarından dolayı tebrik edip her birine teşekkür etti.
Covid19 önlemleri kapsamında sürecin yönetim ve organizasyonu amacıyla oluşturulan Pandemi Operasyon Merkezi, Filyasyon Arama Yönlendirme, Çağrı Merkezi birimlerini de inceleyen Vali Çelik, Kovid19 önlemleri ve birimlerin işleyişi hakkında detaylı bilgiler aldı.
Sağlık kurum ve kuruluşları, personel, halk sağlığı hizmetleri, toplum sağlığı hizmetleri, hastane kapasiteleri, tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında Vali Çelik’e bilgiler veren Erşan, 2020 yılı itibarıyla Sağlık Bakanlığına bağlı 13 kurumda bin 941 yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tavşanlı çiftçisi, destekler konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Tavşanlı çiftçisi, destekler konusunda ...
Çavdarhisar'da PTT binası yıkıldı
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da PTT binası yıkıldı
Yıkılmak üzere olan elektrik direği tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Yıkılmak üzere olan elektrik direği tehlike saçıyor
Pazarlar ilçesindeki tüm pazarlar kapatıldı
YEREL HABERLER Pazarlar ilçesindeki tüm pazarlar kapatıldı
''Eğitimde başarı için her zaman desteğe hazırız''
YEREL HABERLER ''Eğitimde başarı için her zaman desteğe hazırız''
Hisarcık’ta evlerde gece misafir denetimi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta evlerde gece misafir denetimi
Simav’daki yangında tek katlı ev kül oldu
YEREL HABERLER Simav’daki yangında tek katlı ev kül oldu
Başkan Ceyhun: ”İnandığımız yolda 2023 hedeflerine yürümeye devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: ”İnandığımız yolda 2023 hedeflerine ...
Simav'da yaşayan Azerbaycanlı kadınlardan Ermenistan protestosu
YEREL HABERLER Simav'da yaşayan Azerbaycanlı kadınlardan Ermenistan ...
Vali Çelik: “Germiyan Sokağı, şehrin hizmetine sunulmalı"
YEREL HABERLER Vali Çelik: “Germiyan Sokağı, şehrin hizmetine ...
DPÜ’de Kariyer Gelişimde Proje Bilgisi Eğitimi
YEREL HABERLER DPÜ’de Kariyer Gelişimde Proje Bilgisi Eğitimi
Başkan Çalışkan, sanayi esnafının sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Çalışkan, sanayi esnafının sorunlarını dinledi
Kütahya’da yüz yüze ve genel eğitim öğretim masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da yüz yüze ve genel eğitim öğretim masaya ...
Hisarcık'ta çiftçilere 6 bin 400 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Hisarcık'ta çiftçilere 6 bin 400 kilo Macar Fiğ ...
Aslanapa'da çiftçilere ''Macar Fiği tohumu'' dağıtıldı
YEREL HABERLER Aslanapa'da çiftçilere ''Macar Fiği tohumu'' ...
Osmanlı mücevherlerine ilgi Korona virüs salgını sebebiyle bir çok sektör zor günler geçirirken, bu süreçte elmasa olan ilgi hiç azalmadı
YEREL HABERLER Osmanlı mücevherlerine ilgi Korona virüs salgını ...
Kütahyalı Avukat Fadıl Yerli’den örnek davranış 60 yıldır biriktirdiği kitapları DPÜ Kütüphanesine bağışladı
YEREL HABERLER Kütahyalı Avukat Fadıl Yerli’den örnek davranış 60 ...
Belediye eski binası 18 aydır boş duruyor
YEREL HABERLER Belediye eski binası 18 aydır boş duruyor
Köy yollarında beton asfalt çalışmaları
YEREL HABERLER Köy yollarında beton asfalt çalışmaları
Şaphane pazarında sıkı denetim
YEREL HABERLER Şaphane pazarında sıkı denetim
DPÜ, Hatay için 2 Bin 53 fidan dikecek
YEREL HABERLER DPÜ, Hatay için 2 Bin 53 fidan dikecek
Başkan Yılmaz: “2021 bütçemizi 155 milyon TL olarak öngörüyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “2021 bütçemizi 155 milyon TL olarak ...
Dumlupınar ilçe pazarı 2 hafta kapatıldı
YEREL HABERLER Dumlupınar ilçe pazarı 2 hafta kapatıldı
Belediye Meclisi, Azerbaycanlı Türkleri misafir etti
YEREL HABERLER Belediye Meclisi, Azerbaycanlı Türkleri misafir etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X