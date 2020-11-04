Müdür Keskin: “Doğal gençleştirmenin ana unsuru toprağı işlemedir”

Kütahya Bölge Müdürü Hasan Keskin, doğal gençleştirmenin ana unsurlardan birinin toprak işleme olduğunu ifade etti.

Porsuk Orman İşletme Şefliği 46 no’lu bölmede 20,5 hektar saha ile Sabuncupınar Orman İşletme Şefliği 657 no’lu bölmede 22 hektar sahada yapılan makinalı toprak işleme çalışmalarını inceleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tüm İşletme Şeflerinin doğal gençleştirme çalışmalarını gayret ve titizlikle yürüterek, sahaların başarılı olması için uğraş verdiğini söyleyen Müdür Keskin; “Şeflerimiz var güçleri ile yarınlara emanet edecekleri ormanların bakımlarını yapıyorlar ve güzel çalışmalara imza atıyorlar. Porsuk ve Sabuncupınar Şefliklerimiz sınırları dahilindeki gençleştirme sahalarımızda ölü ve diri örtüler 40 50 metre ara ile şeritler halinde toplanmıştır. Sahalarımızda halen makinalı toprak işleme çalışmaları devam etmektedir. Bildiğimiz gibi doğal gençleştirmenin ana unsurlardan biri toprak işlemedir. O yüzden çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Çalışmalar tamamlandıktan sonra doğal olarak kozalaklardan tohum uçuşlarının yeterli gelmemesi halinde takviye tohum saçılması yapılarak sahaya gelecek gençliğin daha yoğun ve güçlü gelmesi sağlanacaktır. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Bölge Müdürü Hasan Keskin’e arazi programında Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, İşletme Müdür Yardımcısı Murat Kavalcı ile Porsuk Orman İşletme Şefi Mehmet Harun Yapı eşlik etti.

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