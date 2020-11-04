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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde, (KSBÜ) pandemi dolayısıyla uyulması gereken sosyal mesafe kuralına yönelik, çiçek saksılı banklar oluşturuldu.

KSBÜ kampüs bölgesinde sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için banklara, çiçek saksıları yerleştirildi.

Rengarenk çiçeklerle yerleştirilen banklar, üniversite personeli ve ziyaretçiler tarafından da beğenilerek, "Çiçek saksılı banklar, KSBÜ kampüs bölgesinde yapılan yeşil alan çalışmasıyla uyum oluşturuyor" denildi.

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