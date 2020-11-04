Müdür Gayret, Başyiğit’i ziyaret etti

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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret etti

Müdür Feyzullah Gayret, Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin ve Şube Müdürü Münevver Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret etti.

Görüşmede iki kurum arasındaki işbirliği çalışmaları ve Gençlik Merkezi'nde yapılan faaliyetlerde yapılan işbirliğinin ele alındığı açıklandı.

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