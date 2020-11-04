Kütahya'da 47 motosiklet trafikten men edildi

Trafik kazalarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kütahya il genelinde 937 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 28 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 47 motor trafikten men edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önüne geçilerek güvenli sürüş ortamının sağlanması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekim ayı içerisinde Kütahya il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik kask, abart egzoz, ehliyet, plaka, tescil kaydı, şasi numarası denetimleri yapıldı. 937 motosiklet sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 41 motosikletin tescil kaydının olmadığı, 6 motosikletin şase numaralarının kazınmış olduğu tespit edilerek trafikten men edilirken, 28 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ekipler, güvenli olmayan alanlara park edilmiş ve tedbirsiz bırakılmış 358 adet motosikletin sahiplerine de ulaşarak motosiklet hırsızlığına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yaptı.

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