İç Ege’nin meyve ambarı olan Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde depremzedeler için başlatılan meyve yardım kampanyası çerçevesinde toplanan Elma, ayva ve cevizden oluşan yardımlar İzmir'e gönderildi.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere destek olmak için Pazarlar Kaymakamlığı ve Pazarlar Belediyesi tarafından başlatılan Elma, ayva ve ceviz toplama kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Toplanan meyve yardımları Pazarlar Kaymakamlığı ve Pazarlar Belediyesine ait araçlar ile depremzedelere ulaştırmak için yola çıktı.

Pazarlarlı hayırsever vatandaşların dayanışma ve paylaşma duygusuyla destek sağladığı ve içerisinde Elma, ayva, ceviz gibi yardım malzemelerinin bulunduğu araçlar Pazarlar’dan uğurlandı.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, meyve çeşitlerinden oluşan yardım kampanyasına katkı sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Demirci, devletin bütün kurumlarının yaraları sarmak için koordineli şekilde deprem bölgesinde çalıştığını ifade ederek, Pazarlar olarak ihtiyaç duyulan her konuda İzmir halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. İzmir halkına tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Demirci, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu ise, “ Kaymakamlığımız ve Pazarlar Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz meyve kampanyasına vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. 24 saat içerisinde toplanan meyveler araçlara yüklenerek İzmir’e uğurladık. Yardım kampanyasına destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Meyve ambarı Pazarlar’a da bu yakışırdı. İzmir halkına geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Şimdi yaraları sarma zamanı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.