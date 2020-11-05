Dumlupınar'da dezenfekte çalışmaları

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Korana virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, Kütahya ve ilçelerinde son dönemde artış gösteren daha Korona virüs tedbirlerini elden bırakmıyoruz. Esnaf ve kamu kurumlarını dezenfekte ediyoruz. Ardından ilçemizin tüm sokaklarını temizleyip dezenfekte ediyoruz. Salgın tamamen yok olana kadar bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızı salgın konusunda uyarıyoruz. Özellikle bu dönemde misafirlik ve sosyal mesafe konusunda tüm halkımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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