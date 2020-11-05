Kütahya Tasarım Teknokent’te Yönetim Kurulu Toplantısı

Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulunun ilk toplantısı Teknokent’in yeni tasarlanan çok amaçlı toplantı salonunda yapıldı.

Dumlupınar Üniversitesi Senato Salonu’nda düzenlenenlerden farklı olarak ilk kez Teknokent Toplantı Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kazım Uysal'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Alim Işık, yönetim kurulu başkanvekili Prof. Dr. Hasan Göçmez, KUTSO adına Selman Hatipoğlu, OSB 2 Temsilcisi Mustafa Yenipazar ve Tavşanlı Ticaret Odası Temsilcisi Hasan Özyaşar ve Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz katıldı.

Toplantıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Ersan Öz'ün yaptığı kısa bilgilendirmenin ardından üç yeni projenin daha kabul edilip faaliyete geçtiği, Teknokent’te yüzde 85 doluluk oranına ulaşıldığı, teknoloji ve ArGe üretimine ara vermeden devam edildiği ve projeleriyle Türkiye’de ilklere imza atmaya başlayan Kütahya Tasarım Teknokent’in aynı zamanda ilk defa kârlılık rakamlarına ulaştığı belirtildi.

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