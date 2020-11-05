Kestane Ormanlarında Kestane Dal Kanseri incelemesi

Simav Orman İşletme Şefliği Demirköy Beldesi düzkoru mevkiinde bulunan kestane ormanlarında kestane dal kanseri ile ilgili incelemelerde bulunulduğu bildirildi.

İncelemelere Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bursa Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, Demirciköy Belde Belediye Başkanı Cihat Onat, Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdür Vekili Cihan Köse, Makine İkmal Şube Müdürü Ferhat Çam, Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Simav Orman İşletme Şefi Muhammet Eğilmez ve belde halkı katıldı.

Bilimsel adı “Cryphonectria Parasitica” olan dal kanseri zararlısına karşı yapılan teknik işlemlerin değerlendirildiği arazi programında incelemeye katılan Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya alternatif mücadele metotlarını da içerecek entegre proje yapılabileceği önerisini sundu. Ayrıca yöre halkına üretim ve hasat teknikleri ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, sürdürülebilir ormancılık bakımından orman kaynaklarının en iyi şekilde planlanması, işletilmesi ve toplum yararına sunulmasının günümüzde büyük önem taşıdığını ifade etti

Müdür Keskin, “ Bu bağlamda ülkemizin önemli orman ağacı türlerinden biri olan kestane ağacının çok amaçlı kullanımlar için önemli potansiyele sahip türlerin başında gelmektedir. Simav kestane ormanlarının bulunduğu alanlarda yapılan incelemelerde dal kanseri zararlısına karşı yapılacak mücadele çalışmaları ve silvikültürel müdahaleler konuları görüşülmüş ve yöre halkı ile de istişare de bulunulmuştur” dedi.

Simav Orman İşletme Müdürlüğünce her yıl belirli periyotlar ile yapılan bakım çalışmalarının yöre halkınca takdirle karşılandığını belirten Keskin, yöre halkının bu mücadelede Orman Genel Müdürlüğünün yanında yer aldığını dile getirdi.

Daha sonra Demirciköyü beldesinde anıt ağaç olarak tescillenen 423 yaşındaki Anadolu kestanesi ekip tarafından yerinde görüldü. 13,6 metre çevresi, 2,65 santimetre göğüs çapı ve 21 metre yüksekliğinde olan heybetli ağacın halen sağlıklı olduğu, meyve verdiği ve buna rağmen dal kanseri rahatsızlığı bulunmadığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.