Yolda uyarıcı levha olmaması kazaya davetiye çıkarıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde çevre yolu çalışmaları yapılan yolda uyarıcı levhaların olmaması kazalara davetiye çıkarıyor.

Bölgede maden sahası olmasından dolayı ağır tonajlı araçların çok olduğunu belirten vatandaşlar, ''Çevre yolu çalışmaları dolayısıyla yol daraldı. Çalışmalar uzun bir süre devam edecek. Yetkililerden ricamız, olası kazaların önüne geçmek için yol üzerine uyarıcı levhaların acil olarak konmasıdır. Karayolları ekiplerimizden bu hizmeti bekliyoruz'' dediler.

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