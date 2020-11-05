Hastaneye yeni tomografi cihazı

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırması Hastanesinde 3. bilgisayarlı tomografi cihazı kurulumu gerçekleştirildi.

Son dönemde artan vaka yoğunlukları da dikkate alınarak Sağlık Bakanlığından alınan izinle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3. tomografi cihazı kurularak tomografi çekimlerine başlandı.

Ana binada kurulumu gerçekleşen yeni cihazla birlikte tomografi ihtiyacının daha hızlı karşılanması, tanı ve tedavi süreçlerinin en kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.