Altıntaş'ta yeni su hattı çalışmaları

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde suyu olmayan aileler için belediye tarafından yeni su hattı döşendiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Bozbay Mahallesi, Evliya Çelebi Caddesinde, suyu olmayan ailelere, yeni su hattı çekerek su ile buluşturduk. Emeği geçen Belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Altıntaş halkımıza hizmet için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.