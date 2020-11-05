Simav Belediyesi’ne hibe minibüs

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Simav Belediyesi’ne, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından minibüs hibe edildiği bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hibe edilen 2008 model BMC Levend marka minibüsü teslim aldıklarını belirtti. Başkan Biçer “ Şehir içi toplu taşımada kullanılacak olan minibüsün, Simav Belediyesi’ne kazandırılmasına vesile olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Meclis Üyeleri’ne teşekkür ediyoruz. Rabbim sağlıkla kullanmayı nasip etsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.