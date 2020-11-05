AB ülkelerindeki Meslek Lisesi öğrencileri Kütahya’da staj yapacak

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Kütahya’daki Meslek Liselerinde kalitenin artırılmasına yönelik "Uluslararasılaşma Strateji Belgesi" kapsamında işbirliğine gidildiği bildirildi.

20212027 yıllarını kapsayan "Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği için Erasmus+ Akreditasyonu" başvurusu kapsamında Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'nde yer alan "Akreditasyon süresince yurtdışına gönderilen öğrenci, öğretmen sayısının en az yüzde10'u kadar yabancı ülke öğrencilerinin Kütahya'da staj eğitimi almalarını sağlamak için işbirliği ağlarını geliştirmek" hedefine katkı sunmak üzere Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ile niyet beyanı imzalandı.

Buna göre Kütahya'da ve Avrupa ülkelerinde "Mesleki Eğitim" öğrenimi alan öğrenciler karşılıklı 3 aylık dilimlerde staj yapabilecekler. Yurtdışından Kütahya’ya eğitim için gelecek öğrenciler KÜTSO'nun belirlediği Kütahya'daki işletmelerde Milli Eğitim Müdürlüğü gözetiminde staj yapabilecekler.

İmza töreninde konuşan KÜTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, "Eğitimin her kademesine güç vermek ve destek olmak için uğraşıyoruz. Özellikle Mesleki Eğitimin güçlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 1.OSB'deki TOBB Meslek Lisemiz hızla yükseliyor. Bu okul eğitime başladığında ilimizin en prestijli Meslek Liselerinden biri olacak. Bu proje ile bu konudaki iyi niyet ve gayretimizi ortaya koymuş oluyoruz." dedi.

Törene katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, "Bakanlığımız özellikle son dönemde Meslek Liselerine büyük önem veriyor. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bunu katma değere çevirmek istiyoruz. AB Ulusal Ajans Erasmus Akreditasyon projesi ile Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz. Hem Kütahya'nın öğrencileri 6 yıl boyunca staj için Avrupa ülkelerine gidecek. Hem de Avrupa ülkelerinden gelen öğrenciler Kütahya'daki ülkemiz için lokomotif olmuş işletmelerde staj imkanına kavuşacak. İyi niyet beyanından dolayı KÜTSO yönetim Kurulu başkanımız başta olmak üzere yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İmza töreninde KÜTSO Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.