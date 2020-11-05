Gediz'de hırsızlık zanlısı 3 kadın yakalandı

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Kütahya’nın Gediz ilçesinde polisin dikkati sayesinde 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Uluoymak Mahallesi 30. Sokak üzerinde devriye görevini ifa eden Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.U., F.T., G.A., adlı kadınlardan şüphelenerek takibe aldı. Takip neticesinde şahısların çalmış oldukları altın bileklik, zinciri ve çerçevesi altın olan reşat kolyeyi yol kenarına atmak isterken yakalanarak gözaltına aldılar.

Şüpheliler, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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