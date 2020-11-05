Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediye eski binasının değerlendirilmesi bir çok kez ihaleye çıkıldığını bildirdi.

Başkan Işık, "Belediyenin taşınmazlarını peşkeş çekecek değilim. Biz milletin malını korumakla mükellefiz. Ben 3 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıkmışım, adam bin TL veriyor. 'Yolun açık olsun deyip' gönderiyoruz. Eski alışkanlıkları yıkmamız lazım. Muhammen bedelin üstünde verilen teklifleri değerlendirip kiralama veya satışını yapıyoruz" dedi.

"Eski alışkanlıkları artık yıkmalıyız" diyen Başkan Alim Işık, "Ben kavga için gelmedim.Amacımız kavgayla burada olmamıza gerek yok. Şu anada kadar 45 defa ihaleye çıktık. Farklı şekillerde değerlendirmeye çalıştık. Bizden önceki arkadaşlarda denemişler. Milletin para o kadar çok değil ki. Bugün de binanın iki ve 4 katını ihaleye çıkarttık. Gelen olursa vereceğiz. Daha önce 2 yada 3 defa 15'er gün askıda kalmak suretiyle kiralama ihalesine çıktık. Satın almak için talipler oldu. Ancak almadılar. Alt katı 3 milyon 300 TL'ye sattık. Benim kimseyle kavgam yok. Benim kimseyle kavgayla ettiremezsiniz. Ama hakkımı sonuna kadar ararım. Kurumumu korurum. Olumsuz haber olunca şehrimiz adına üzülüyorum. Biz şehrimize sevdalıyız. Belediyenin taşınmazlarını peşkeş çekecek değilim. Biz milletin malını korumakla mükellefiz. Ben 3 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıkmışım, adam bin TL veriyor. 'Yolun açık olsun deyip' gönderiyoruz. Eski alışkanlıkları yıkmamız lazım. Muhammen bedelin üstünde verilen teklifleri değerlendirip kiralama veya satışı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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