Aslanapa Belediyesi'nden ''Geri dönüşüm atık projesi''

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde belediye tarafından geniş kapsamlı ''Geri dönüşüm atık projesi'' başlatıldığı bildirildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''Sıfır atık projesi kapsamında, atık ve ambalajların geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazanımının sağlanması amacıyla kağıt, plastik, cam, metal ve pil gibi atıkların kaynağında doğru ayrılabilmesi için ilçemiz merkezi yerlerinde belirli noktalara geri dönüştürülebilir atık konteynırları koyduk. Ayrıca madeni ve bitkisel atık yağların kaynağından ayrı toplanması için Cumhuriyet Mahallesi Kütahya Caddesi'nde bulunan eski pancar binası depo yanında bulunan belediyemiz sıfır atık geçici depolama alanında, madeni ve bitkisel atık yağ toplama konteynırı yerleştirilmiştir. Belediyemiz tarafından belirli periyotlarda alınarak geri dönüşüme kazandırılması amaçlanmaktadır'' dedi.

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