Gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar istişare edildi

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplantıda Kütahya Eğitim Vizyonu kapsamında yapılan bilimsel çalışmalar istişare edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Mustafa Topuz, Kütahya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halil Kurt, Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Ahmet İren, Şehitler İlk ve Ortaokulu Okul Müdürü Soner Ceylan, Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Oktay Yıldırım, 80. Yıl Özel İdare İlkokulu Okul Müdürü Onur Yıldırım, ArGe birimi üyeleri Sinan Koruç ve Emrah Köseoğlu katıldı.

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