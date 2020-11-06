Pazarlar’da bir köy daha karantinada Sofular köyü karantinaya alındı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyü artan korona virüs nedeniyle 15 gün karantinaya alınırken, ilçedeki tüm okul yurtları ise 1 hafta kapatıldı.

Pazarlar ilçe merkezi ve köylerde korona virüs vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tedbirler alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 5 Kasım tarihinden itibaren Sofular köyü giriş çıkışının 15 gün süreyle kapatılmasına, Sofular köyündeki vaka artışı ve temaslı sayısının artması sebebiyle kahvehanelerin karantina boyunca faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına, Sofular Köyünde faaliyette olan tekstil atölyesinin Covid19 tedbirleri kapsamında karantina süresince kapatılmasına, İlçe merkezi ve köylerdeki tüm restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, gibi (marketler hariç) işletmelerinin saat 21.00’dan itibaren sadece paket servisi yapmalarına izin verilmesine, Pazarlar’da bulunan ilkokul, ortaokul ve liselere ait pansiyon yurtlarının bir hafta süre ile tamamen kapatılmasına karar verildi.

Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, “Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına yeni tedbirler aldık. Sofular köyünde Korona virüs vakalarının artması sebebiyle Sofular köyümüzü 15 gün süreyle karantina altına alınmasına, Devletimizin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızı aldığımız tedbirlere kendi sağlığımız için uymaya davet ediyorum” dedi.

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