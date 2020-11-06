Bir günlük gelirini İzmirli depremzedelere bağışladı

Kütahya'nın Emet ilçesinde kafe sahibi Muhsin Mecit, bir günlük cirosunu İzmir'deki depremzedelere bağışladı.

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için tüm kurumlar harekete geçerken, vatandaşlar da depremzedeler için kampanya başlattı. Bu çerçevede Kütahya'nın Emet ilçesinde kafe işleten Muhsin Mecit, bir günlük cirosunu İzmir'deki depremzedelere yardım olarak gönderme kararı aldı. İş yerine astığı afiş ve sosyal medyadan bağışı duyuran Mecit, "İzmir'de yaşanan deprem hepimizi çok üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Biz küçük bir işletmeyiz, ne yapabiliriz diye düşünürken böyle bir karar aldık. Küçük de olsa elde edeceğimiz bir günlük tüm satışımızı depremzedelere yardım için bağışlayacağız. Şu ana kadar 600 TL oldu. Günsonu ne olursa teslim edeceğiz. Tüm halkımızı ve işletmelerimizi de yardıma çağırıyorum" dedi.

Kafenin müşterileri de kampanyayı anlamlı bulduklarını belirterek, işletmeyi duyarlı davranışından dolayı kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.