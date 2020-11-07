Aslanapa'dan İzmir'e yardım

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde depremzedeler için toplanan yardımların İzmir'e teslim edilmek üzere dualarla gönderildiği bildirildi.

Aslanapa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen deprem ile ilgili olarak AFAD koordinasyonunda, Aslanapa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalı ile toplanan ayni yardımlar, bugün Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilmiştir. Tüm hayırsever vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza, esnaflarımıza ve kamu kurum personelimize teşekkür ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

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