Hisarcık Müftüsü Akyol, göreve başladı

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Müftüsü Mustafa Arda’nın Çanakkale'nin Ezine ilçesine tayin olmasının ardından Hisarcık Müftülüğüne atanan Erzurum Pazaryolu İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol yeni görevine başladı.

İlçede yapmayı planladığı hedefleri konusunda açıklamalarda bulunan Müftü Sebahattin Akyol, “ Pandemi sürecinde Kaymakamımızın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımıza yardımcı olmak için çalışacağız. Diğer hedeflerimiz, camilerimizde din hizmetlerini en güzel şekilde yürütmek. Kuran kurslarımızı daha verimli hale getirmek. 0406 yaş grubu kursumuzu aktif hale getirmek. Diyanet Gençlik Merkezi açmak. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek. Tüm bu hizmetleri din görevlilerimiz ve halkımızın desteği, Allah Teala’nın yardımıyla gerçekleştirmiş olacağız inşallah” dedi.



MÜFTÜ SEBAHATTİN AKYOL KİMDİR?

Müftü Sebahattin Akyol,1977 yılında Erzurum’un Aziziye ilçesi Üçköse köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. Hafızlığını Aziziye ilçesi Yavuz Selim Kuran Kursunda tamamladı. 1997 yılında Erzurum İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 2002 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 2003 yılında İmam Hatip olarak göreve başladı. 2016 yılında Erzurum Diyanet İhtisas eğitimini başarıyla tamamladı. 2016 yılında Edirne Cezaevi vaizi olarak atandı. 2018 yılında Erzurum Pazaryolu İlçe Müftüsü olan Müftü Akyol son olarak Hisarcık İlçe Müftülüğüne atandı.

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